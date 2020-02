Sembra arrivata al capolinea la storia tra Koulibaly e il Napoli. Il Psg di Leonardo avrebbe puntato il difensore dei partenopei Kalidou Koulibaly per sostituire Thiago Silva. Per lasciarlo partire De Laurentiis avrebbe fissato il prezzo a 100 milioni. Una cifra decisamente importante e che solo i top club possono permettersi Ecco perchè il Psg punta deciso sul senegalese, che non ha trovata fino ad ora in questa stagione a Napoli, particolari soddisfazioni, visto anche i suoi problemi fisici. La Juventus rimane attenta agli sviluppi, pronta a subentrare al momento giusto.