Attraverso La Gazzetta dello Sport, Koulibaly ha parlato dei tanti messaggi ricevuti dopo lo sfortunato autogol con la Juventus: "Ho ricevuto tanto affetto dopo quell'autogol (contro la Juve, ndr) e lo stesso ho ricevuto adesso da amici napoletani felici insieme a me. Ecco perché mi sento parte di questa città che mi ha accolto benissimo. Le ovazioni dei tifosi martedì mi hanno dato forza, ogni intervento era per loro". Il centrale senegalese si è rifatto con gli interessi: contro il Liverpool, nella vittoria dei partenopei in Champions League, è stato semplicemente strepitoso. E Napoli si gode il vero top player in rosa, così come Ancelotti. La Juve è solo un ricordo.