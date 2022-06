Se alla Continassa è cresciuto l'ottimismo sulle possibilità di imbastire una trattativa per Kalidou Koulibaly, il "merito" è anche di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, durante il tanto chiacchierato incontro con Luis Campos a Montecarlo il tecnico livornese ha appreso dell'intenzione del PSG di rinunciare al difensore del Napoli per virare su Milan Skriniar: una concorrente in meno per la Juve, che ora potrebbe tentare l'assalto al giocatore senegalese grazie anche al tesoretto da 20 milioni di euro incassato tramite il riscatto di Merih Demiral da parte dell'Atalanta.