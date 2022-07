Kalidouè il primo nome per il mercato della Juventus, che fa tremare il Napoli. Incontro ieri con i bianconeri per il suo agente, Fali Ramadani e voci insistenti. Ma... De Laurentiis fa muro e rilancia. Qualche settimana fa trapelava una nuova offerta al ribasso per il giocatore, vicina ai 3 milioni, anche se non c'è stata mai una proposta ufficiale. Oggiè pronto ad accontentare Spalletti, cercando di trattenere in tutti i modi il nuovo capitano del Napoli. L'idea è quella di pareggiare l'ingaggio attuale con un'offerta di circa 6 milioni di euro per i prossimi quattro-cinque anni.