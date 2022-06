Giuseppe Bruno, proprietario del ristorante Bobò a Pozzuoli, è amico di tanti calciatori del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni a Si Gonfia la rete su Tele A: "Koulibaly non andrà alla Juventus, questo è sicuro. Resterà a Napoli almeno per un'altra stagione. A mio parere resterà per altri quattro-cinque anni e sarà accontentato. Lo dico con la certezza al 100%, Kalidou vuole restare. Non è vero che tutti i big, da Koulibaly a Osimhen, andranno via. De Laurentiis prepara una bomba di mercato che renderà felici i tifosi del Napoli".