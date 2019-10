Dal ritiro del Senegal, Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato della lotta scudetto ai giornalisti presenti. Ecco le sue parole: "Il nostro obiettivo resta quello di battere le squadre più forti d’Italia e vincere lo Scudetto. Quest’anno tutte le squadre si sono rinforzate ed è aumentata la competitività, quindi è più difficile. Il mio debutto in questa stagione non è stato dei migliori, la Juve resta la squadra da battere. Dobbiamo lavorare ancora di più per migliorare il nostro gioco e avvicinarci a loro".