Il Napoli valuta Kalidou Koulibaly 40 milioni di euro. Il contratto del difensore senegalese però scadrà al termine della prossima stagione. In questi giorni sono sempre più insistenti le voci che parlano di un possibile trasferimento del senegalese a Torino, sponda Juventus. I tifosi del Napoli però non gradirebbero questo trasferimento e attraverso i loro profili social stanno commentando la vicenda. Chi lo paragona a Gonzalo Higuain e chi invece sostiene sia soltanto un brutto sogno. In gallery le principali reazioni dei tifosi.