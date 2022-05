"C'è un piano. Anzi, ce ne sono due". Così l'edizione odierna di Tuttosport sulla corsa della Juve per Kalidou Koulibaly, individuato come possibile erede di Giorgio Chiellini. "Il centrale del Napoli è destro ma gioca sul centro sinistra", scrive il quotidiano, spiegando che i bianconeri sono pronti all'assalto con un'offerta ragionevole al Napoli e una proposta sontuosa al giocatore. "Acquistandolo, la Juventus darebbe uno di quei segnaloni di potere e dominio nostrano. La Juve è pronta a sfidare il Barcellona ma ha un piano alternativo: attendere la scadenza del contratto e tesserare Koulibaly a parametro zero".