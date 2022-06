Demiral per Koulibaly. E la Juve potrebbe fare di necessità un'incredibile virtù. L'Atalanta non riscatterà il cartellino del difensore turco, ormai sembra assodato: la Dea ha intenzione di effettuare un ultimo tentativo per abbassare la cifra pattuita per il riscatto. 20 milioni scoraggiano, con Gasperini pronto a rinunciare al centrale, nonostante le 42 presenze complessive in stagione.



LE OFFERTE - Per Demiral c'è il Newcastle, secondo quanto riportato da Tuttosport: i bianconeri sono pronti a investire anche oltre 30 milioni di euro. Gli agenti intanto si sono mossi, anche l'Inter è sullo sfondo (cercano un difensore adatto alla retroguardia a 3 di Inzaghi). Demiral, a prescindere, difficilmente resterà a Torino, anche perché le strategie per il centrale vanno in un'altra direzione. Intanto verso la conferma di De Ligt, poi con Gatti e Rugani come alternative. In attesa di piazzare un colpo.



COLPO KK? - Ecco, a proposito: il sogno resta Koulibaly. Serve un super investimento - per un giocatore sui 30 anni - e c'è da fare i conti con la decisione del giocatore, che non vuole forzare l'addio con il Napoli e non vuole inimicarsi la piazza, nonostante le distanze con De Laurentiis. La chiave può essere proprio Merih, che piace a Spaleltti.