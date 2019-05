Il sogno della Juventus per la difesa ha un nome e un cognome: Kalidou Koulibaly. Il club bianconero ha avviato da tempo i contatti con l'entourage del senegalese, pur con la consapevolezza di tutti gli ostacoli che rendono l'affare complicatissimo. Il Napoli farà di tutto per evitare un nuovo "affaire Higuain": il presidente De Laurentiis è fermo nella propria posizione, accetterebbe di liberare Koulibaly soltanto qualora fosse lo stesso giocatore a chiederlo, previa offerta irrinunciabile. Anche per questo motivo la Juve cercherà prima di tutto di ottenere il "sì" del centrale, su cui sta spingendo anche il Real Madrid.