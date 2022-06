"Kalidou Koulibaly è il sogno proibito di Massimiliano Allegri". E' quanto scrive Tuttosport, che spiega: "Conosce alla perfezione la realtà italiana, ha la fisicità giusta e, nonostante sia un destro, si muove con naturalezza come centrale sinistro. Un partner ideale per Matthjis de Ligt. Il franco-senegalese è anche una possibile uscita, visto il contratto con scadenza 2023. Il problema è che questa uscita avverrebbe dal Napoli, club (e piazza) cui risulta indigesta una trattativa con la Juventus". De Laurentiis fa muro e comunque chiede 40 milioni per lui, complicato pensare a sconti come a inserimenti di contropartite tecniche. E allora spazio alle alternative.