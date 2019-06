Una super offerta, per far vacillare il Napoli, per battere la concorrenza. Il Manchester City non si ferma e dopo Joao Cancelo - colpo in via di definizione grazie a un'offerta da 60 milioni di euro - ha messo nel mirino anche Kalidou Koulibaly, centrale difensivo del Napoli che piace anche alla Juventus e in particolare a Maurizio Sarri. Sì, perché proprio il nuovo tecnico vorrebbe portarlo in bianconero, anche se le cifre (e in questo caso anche i colloqui con De Laurentiis) sembrano un grosso ostacolo all'affare. Il Corriere dello Sport, in edicola oggi, racconta infatti di un'offerta inglese da 95 milioni di euro per il centrale, che starebbe sbaragliando la concorrenza. Cifre alte, se confermate, che non escludono del tutto la Juve da un profilo che a Torino piace molto. DE LIGT - Piace Koulibaly, ma piace soprattutto Matthijs de Ligt, centrale non ancora vent'enne dell'Ajax, per cui nelle ultime ore sta crescendo l'ottimismo. Come scrive Tuttosport, infatti, il Psg non ha chiuso il colpo, restando vivo ma ancora non centrale e se la Juve dovesse chiudere per Adrien Rabiot a parametro zero, potrebbe decidere di investire in maniera massiccia proprio per un top player in difesa. E il suo nome è scritto a caratteri cubitali sull'agenda di Paratici. Mino Raiola, suo agente, sabato scorso avrebbe anche confermato a Pavel Nedved come il giocatore tenga in grande considerazione l’opzione Juventus, con ottimismo crescente dalle parti di Torino. Lotta aperta, su due fronti, contro due potenze economiche, ma la Juve ha le idee chiare.