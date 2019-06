Il Manchester City spaventa il Napoli e i suoi tifosi. Il club inglese sta stuzzicando Aurelio De Laurentiis con un'offerta da 95 milioni di euro per Kalidou Koulibaly, con Pep Guardiola che vorrebbe portare il centrale senegalese a Manchester. Il presidente del Napoli chiede ancora uno sforzo per cedere, arrivare a 120 milioni di euro, come scrive la Gazzetta dello Sport. Il City sembra disposto ad arrivare fino a 100, ma la distanza non è così ampia, anzi... La Juve per il momento resta a guardare, consapevole che la cifra per portarlo a Torino sarebbe intera e senza sconti.