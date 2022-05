Kalidou Koulibaly rischia di ripercorrere il cammino di Lorenzo Insigne. Il contratto di KK con i partenopei è in scadenza il 30 giugno 2023 e le parti per il rinnovo sono ancora molto distanti. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com l'offerta per il rinnovo presentata al senegalese non sarà di 3 milioni a stagione, come smentito dalla stessa società partenopea, ma sarà di poco superiore. Questo perchè i 6 milioni di euro che attualmente percepisce non rientrano nei nuovi parametri societari. Un po' come Paulo Dybala con la Juventus.



FUTURO INCERTO - Ciò che è certo è che Koulibaly erediterà la fascia da capitano visto l'addio di Insigne. A fronte di un'offerta di 30/35 milioni il difensore senegalese potrebbe partire. L'obiettivo dei partenopei è quello di non perdere il giocatore, tanto meno a zero come accaduto con Insigne. La priorità di Koulibaly resta il rinnovo e la conseguente permanenza all'ombra del Vesuvio. In passato Paris Saint Germain e Manchester United avevano presentato offerte, entrambe rispedite al mittente. Ora con il futuro in bilico la Juventus, Chelsea, Barcellona e PSG restano alla finestra. Seppur senza ancora un'offerta ufficiale.