Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato anche del mercato della Juve rivelando un'indiscrezione relativa a Kalidou Koulibaly. Ecco le sue dichiarazioni: "Koulibaly ha rifiutato un'offerta incredibile dalla Juventus. Il giocatore, non il Napoli. Era un'offerta irrifiutabile, gli avevano proposto davvero tanto. La proposta era arrivata solo al giocatore per il momento. Ha rifiutato, pare, perché non vuole tradire i tifosi del Napoli". E su Matthijs De Ligt: "Se conviene venderlo? Dipende dalle strategie della Juve, che ancora non abbiamo capito. Se lo vendi, poi devi andare a prendere un sostituto, perché numericamente non ci sei".