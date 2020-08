Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, l'esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha parlato di un vecchio flirt tra la Juve e Koulibaly: "Se esistono delle possibilità che Kalidou Koulibaly si trasferisca alla Juventus? In questo momento la Juve non può permettersi Edin Dzeko, figuriamoci se può prendere Koulibaly dal Napoli. L'Inter? Beppe Marotta farà un mercato intelligente, non certo improntato su investimenti alla Koulibaly. Il PSG potrebbe prenderlo? Non credo ci saranno rivoluzioni al Paris Saint-Germain, ma se arrivasse Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, essendo Max un grande estimatore del difensore del Napoli, magari qualcosa potrebbe esserci. Già al tempo della Juventus, d'altronde, Allegri sognava Koulibaly, quindi fatico a pensare che non lo inserisca nella lista della spesa se va a Parigi. Ora come ora, comunque, Allegri spera di andare all'Inter".