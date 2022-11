Intervenuto ai microfoni de Il Corriere della Sera, il difensore delKalidouha confermato di essere stato corteggiato da diversi club italiani prima dell'addio definitivo al. Ecco le sue parole: "Sì, ho avuto offerte da altre squadre italiane ma non le ho mai accettate. Quella dellaera una maglia che non potevo indossare, per fede e anche per rispetto verso Napoli e i napoletani".