C'è il rischio che la vicenda Koulibaly diventi un Insigne-bis: lo riferisce La Repubblica, secondo cui il centrale del Napoli - dopo un'offerta al ribasso per il contratto in scadenza nel 2023 - starebbe pensando di lasciare a parametro zero. La situazione resta comunque in divenire, perché gli azzurri non auspicano di perdere uno dei difensori più richiesti senza ottenere nulla. Secondo Repubblica, Juventus, Inter e Roma seguono con attenzione gli sviluppi.