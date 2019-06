Secondo Il Mattino esiste un caso Koulibaly, titolando: 'La maxi clausola di KK è un giallo':

"Nelle ultime ore è venuta a galla la verità circa la clausola prevista dal contratto di Kalidou Kouliblay. Secondo quanto faceva sapere fino a qualche giorno fa il Napoli, la clausola da 150 milioni valida per l'estero sarebbe scattata dal 2020. Ma adesso emerge che il prezzo resta lo stesso, ma può essere esercitata anche in Italia a partire già da quest'anno. Una novità che apre a ipotesi tutt'altro che remote. Sì, perché qualora il Manchester City decidesse di puntare il centrale del Napoli, per lo sceicco Mansour potrebbe non rappresentare alcun tipo di problema economico versare i 150 milioni nelle casse del Napoli. Ma non solo. È vero che la Juventus è sulle tracce di De Ligt dell'Ajax, ma non è certo un mistero il fatto che Sarri abbia chiesto alla sua nuova dirigenza di ricevere in regalo il centrale senegalese del Napoli. Insomma, se prima sembrava che Kalidou fosse blindato almeno per un altro anno, adesso tutto torna in discussione".