Uno dei nomi più caldi e gettonati di questo calciomercato è quello di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese del Napoli è corteggiato da diversi top club, su tutti Manchester City, Paris Saint-Germain, Manchester United e Juventus, i più attivi. Il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo del cartellino del giocatore: per acquistarlo si dovranno spendere oltre 90 milioni, la base di partenza della super asta di mercato.



FUTURO – Un indizio dell'incertezza generale arriva dallo stesso Koulibaly. Il difensore, impegnato nella Coppa d'Africa con la sua selezione, ha ammesso dal ritiro del Senegal di non sapere quale sarà il suo futuro. Queste le parole rilasciate a Goal: “Non so se resterò al Napoli, credo di sì. Non voglio parlare del mio futuro oggi, preferisco parlare del Senegal. Sono rilassato, voglio concentrarmi sulla Coppa d'Africa e poi tornare al Napoli per vedere cosa succede”. Parole che lasciano aperto ogni scenario. La Juventus conta sull'ottimo rapporto tra il giocatore e Maurizio Sarri ai tempi del Napoli. Il richiamo dell'ex allenatore potrebbe agevolare la trattativa.