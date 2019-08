Il Napoli è uscito sconfitto dalla grande sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus per colpa di unal minuto 92. Il difensore senegalese ha lasciato il campo evidentemente deluso per l'incredibile topica, ma non prima di venirdai giocatori bianconeri, in primis Giorgio, presente allo Stadium nonostante l'infortunio al ginocchio, e Federico, rimasto in panchina per l'intera partita. Un comportamento senza dubbio signorile da parte dei bianconeri, pur nella festa generale.