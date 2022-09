Le parole dia Dazn:GOL - "Ci tenevo molto, quando sono andato via sono andato perché poi volevo tornare. Ora sono tornato, mi ha fatto stare bene dal primo giorno. Visto che sono rimasto, segnare in questa partita vuol dire molto".IKONE - "Quando é arrivato passava un momento molto così, sta attraversando un momento dove io sono già passato"RIGORE - "Il rigore ci può stare, capita, alla prossima cercheremo di vincere".ITALIANO - "Non pensavo di rimanere, poi ho lavorato me lo sono guadagnato, il mister mi sta dando fiducia".OBIETTIVO - "Non ci voglio pensare, voglio divertirmi, aiutare la squadra e fare quello che chiede il mister".