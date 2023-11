Il cammino di Filipe Dusanverso la qualificazione all'Europeo con la nazionale serba si svolge prima contro la Bulgaria a Leskovac. Una vittoria significherebbe per la Serbia la partecipazione al torneo europeo per la prima volta da quando è diventata una nazione indipendente. Tuttavia, il focus dei due giocatori è diviso tra la nazionale e l'importante sfida in Serie A: il derby d'Italia tra Juventus e Inter. Filip Kostic, in particolare, affronta il match con il sorriso,D'altra parte, Dusan, reduce da un periodo senza gol e da qualche problema fisico, cerca di ritrovare la vena realizzativa. Non segna dal 16 settembre e, nonostante alcune difficoltà con la Juventus, ha ritrovato la maglia da titolare nella nazionale contro il Belgio.Vlahovic, nonostante l'andamento lento con la Juve, ha dimostrato un rendimento prolifico con la nazionale, segnando a un ritmo di oltre un gol ogni due partite. La serenità e il supporto ricevuti in patria, evidenziati da scatti sui social, sembrano essere un elemento fondamentale per il suo rendimento. Il legame con il compagno di squadra Aleksandar Mitrovic e la fiducia del ct Stojkovic contribuiscono a mantenere alta la moralità del centravanti di Belgrado. La connessione tra Vlahovic e Kostic, entrambi serbi, è fondamentale. Nonostante non siano necessariamente amici stretti, conservano un rapporto positivo che va oltre il campo da gioco.Un aspetto che merita sicuramente riflessione mentre entrambi si preparano per l'importante derby d'Italia, dove l'Inter è chiamata a sfidare la Juventus nella lotta per la vetta della Serie A.