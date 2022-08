significa anche, se non soprattutto, nuovi rifornimenti per. E qualche indicazione si può già trarre dalle sette partite (406 minuti) in cui i due giocatori serbi hanno giocato insieme, naturalmente in nazionale. Dal punto di vista statistico, la curiosità è che non hanno mai perso: cinque vittorie e due pareggi. Dal punto di vista individuale, Vlahovic ha segnato in queste sette partite quattro gol (nessuno assistito da Kostic).