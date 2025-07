Kostic, un club estero in pressing: la situazione

. Stando a quanto riportato da TMW, in queste ore la società greca ha alzato il pressing con diversi contatti per provare ad arrivare all'esterno serbo, che però non disdegna l'idea di rimanere allae giocarsi le sue carte con Igor Tudor, che lo apprezza e infatti lo ha portato con sé anche al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Molto, poi, dipenderà dal tipo di proposta che eventualmente sarà avanzata per lui, anche ai bianconeri.Prima di rientrare a Torino Kostic aveva trascorso una stagione in prestito al Fenerbahce, alla corte di José Mourinho, collezionando 35 presenze tra tutte le competizioni - per un totale di 2.500 minuti - con due goal e nove assist. Il suo futuro, ora, è tutto da scrivere, senza escludere nessuna possibilità.