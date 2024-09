Filip Kostic è stato ceduto nelle precedenti ore al Fenerbache dopo due stagioni con la maglia bianconera. L'esterno serbo si è così espresso sul suo passaggio al club turco, allenato da Josè Mourinho.- “Voglio dire che sono molto felice di essere qui. Sono molto eccitato e non vedo l'ora di allenarmi con i miei compagni. Francamente, volevo venire al Fenerbahce fin dal primo giorno. Il fatto che Dusan Tadic e Jose Mourinho siano qui è una delle ragioni più importanti per me."