Cinque bianconeri in campo, forse. Sì, perché il dubbio, causa piccolo infortunio, c'è ancora e il ct della Serbia Draganl'ha dichiarato senza nascondere un po' di fastidio e - come si legge su Tuttosport - ha lasciato anche intendere come sia arrivato in nazionale “spremuto come un limone” dalla Juve. Queste le sue parole: "Voglio essere molto onesto, non ho nulla da nascondere, Kostic è un punto interrogativo, ha un problema muscolare dall’ultima gara giocata con la maglia della Juventus. La sua assenza potrebbe essere un grosso problema per noi". Era rimasto ai box già nell’amichevole giocata contro il Bahrein del 18 novembre e il ct non l'ha presa benissimo, vista la necessità di avere la sua freccia mancina per le ripartenze.