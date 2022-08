L'ufficio facce resta sempre un buon alleato. Alla fine, è bastato dare uno sguardo agli occhi didopo aver incassato il 6-1 pesantissimo dal Bayern Monaco. No, non è stata una buona prima per, che in queste ore è in costante contatto con la Juventus per le prestazioni dell'esterno serbo: per i tedeschi torna tutto in discussione, mercato ovviamente compreso.Non sembra però in discussione la cessione di Kostic: non ha voluto firmare il rinnovo quando gli era stato proposto (con tanto di cifre desiderate), non ha voluto chiudere con il West Ham quando tutto sembrava praticamente fatto. Filip si è impuntato e ha aspettato la Juve, fino alla fine: una chiamata a cui non ha saputo rinunciare, in ogni momento di questo precampionato. Al termine della prima e probabilmente ultima gara di questa stagione con il Francoforte, uno sguardo rivolto alla curva e un applauso. I suoi tifosi sembrano aver capito, condizionati anche dalle voci: "Sarà addio", scrive un utente su Twitter, spalleggiato da chi lo vede "già in Italia, ha l'aereo prenotato". La Juve è pronta. Pare, dall'ufficio facce, anche Filip.