La porta piccola? Se ci riesci ti bacio i piedi



Quasi Wes, quasi... pic.twitter.com/xqqLx4E2Lm — JuventusFC (@juventusfc) December 21, 2022

Obiettivo? Fare gol dall'altra parte del campo in una porticina piccola. Ecco il loro dialogo:Kostic: "Faccio gol da qui".McKennie: "Nooo, non lo farai".Kostic:"Faccio gol nella piccola".McKennie: "Ok, se fai gol ti bacio i piedi. Oh mio dio!"McKennie: "Yeees! Le mie labbra non andranno da nessuna parte oggi. Ma ci sei andato vicino eh, la palla andava dritta, vicino vicino".