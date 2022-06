STA ARRIVANDO IL CONVOGLIO FERROVIARIO SERBO pic.twitter.com/l16F4hFwOW — Andrea





Sui tempi per intavolare un’eventuale trattativa con l’Eintracht Francoforte, ci sono poche certezze, perché la Juve ha aperti diversi canali al momento, ma un contatto tra le due società è già avvenuto e così Kostic è destinato a diventare presto un obiettivo sensibile. Miglior calciatore dell'Europa League vinta, pronto per fare il salto. Contratto in scadenza nel 2023 e voglia di andare tra i big: Kostic sa bene che è il momento di partire e firmare un nuovo accordo complicherebbe ulteriormente una qualsiasi trattativa. I tedeschi hanno fissato una valutazione di 20 milioni di euro, ma anche per 15 milioni si potrebbe strappare un accordo.E ad alimentare le voci sulla Juve ci ha pensato Osman, uno dei parrucchieri più noti di Stoccolma (si definisce “barbiere ufficiale della nazionale svedese”), che ieri ha tagliato i capelli di alcuni giocatori serbi, ma non solo. A Kostic ha anche chiedo:Una trattativa vera con il club tedesco ancora non c'è, ma la Juve si è portata già avanti con l’agente di Kostic, tanto che un principio d’accordo c’è già: triennale a circa 2,5 milioni di euro più bonus. Prima servirà chiudere qualche capitolo e qualche cessione, ma intanto la Juve c'è e il giudizio su Kostic è chiaro: da prendere.