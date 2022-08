Filip, ormai già ufficialmente un giocatore della Juventus, ha ringraziato così l'Eintracht.GRAZIE all'Eintracht Francoforte per aver creduto in me quando nessun altro lo faceva! Voglio ringraziare di cuore il club, tutte le persone meravigliose che lavorano per il club, i compagni di squadra, gli allenatori, la dirigenza, i tifosi e l'intera città per aver reso il mio soggiorno al club e in città indimenticabile. Tifosi dell'Eintracht, grazie per averci sostenuto in ogni partita.Abbiamo sanguinato insieme per i colori del club, voi sugli spalti e noi in campo. Insieme siamo riusciti a scrivere la storia del club vincendo l'Europa League. Grazie per tutto l'amore e il sostegno che mi avete dato. Non avremmo potuto farlo senza di voi. Ti porterò per sempre nel mio cuore".