Juventus-Manchester City: la partita di Kostic

Non è stata affatto positiva la prima partita dicon ladopo il rientro dal prestito al Fenerbahce. L'esterno serbo, schierato dal primo minuto da Igor Tudor contro il Manchester City, si è trovato abbastanza in difficoltà al cospetto di avversari forti, che hanno creato grattacapi ai bianconeri per lunghi tratti di gara. Ecco come i giornali in edicola oggi hanno giudicato la sua prestazione.- "Prima da titolare per il serbo, che dopo un paio di discese e qualche buon contrasto finisce stritolato nella morsa di Savinho e Nunes: male nell'azione del 2-1".

- "Quelle poche volte in cui il City prova ad avanzare dal suo lato, il serbo si fa trovare sempre fuori posizione".