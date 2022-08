C'è una verità incontrovertibile in questi primi minuti diper: rende totalmente più pericolosa la Juventus. Si gioca sulla legge dei grandi numeri e i suoi, in termini di cross, sono tanti. Ecco, alla primissima, quando aveva solo una manciata per incidere in una partita già chiusa (come la Juve), ha comunque prodotto più traversoni di tutti. Tre. Come Cuadrado, altro protagonista della partita.l dato fa ben sperare Allegri. Ovviamente il tecnico bianconero non è sorpreso: ha dato l'okay all'acquisto di Filip anche per questo, per rendere più imprevedibile la manovra. E la Juve si affida soprattutto ai suoi guizzi, alle sue corse e in particolare al suo mancino. In Bundesliga viaggiava con la media della doppia cifra di cross a partita: qualcuno, un attaccante come Dusan Vlahovic, saprà trasformarlo. Eccome. Fare o non fare, non esiste provare: lo diceva il maestro Yoda, lo può mettere in pratica il serbo, fresco d'arrivo e in attesa della definitiva consacrazione.