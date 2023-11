Filip Kostic è entrato in tutti gli ultimi tre gol della Juve, con due assist e il calcio d'angolo da cui poi ha segnato Daniele Rugani contro il Cagliari. Il serbo è tornato ad essere al centro della squadra di Massimiliano Allegri. In generale, le statistiche dicono che da quando è in Italia, l'ex Eintracht Francoforte ha realizzato 11 assist, meglio di lui hanno fatto solo Leao e Kvaratskhelia.