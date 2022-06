L'altro obiettivo della Juve. Filip Kostic è partito dalla Serie B in Serbia e a 29 è arrivato a espugnare il Camp Nou, segnando una doppietta contro il Barcellona, così eliminato prima di vincere l'Europa League con il suo Eintracht Francoforte. E in casa Juventus qualcuno quella sera si è appuntato il suo nome su un taccuino, cerchiandolo con una matita rossa. Come scrive la Gazzetta, il Robben dei Balcani (il paragone nacque in Olanda, quando aveva 19 anni e giocava nel Groningen) ha fatto un lungo percorso per arrivare al top e ora non vuole farsi sfuggire l'occasione. La Juventus, da cui aspetta un cenno e a cui si è promesso, ricevendo in cambio un'altra promessa, quella un sontuoso matrimonio estivo, non appena si sbloccherà il mercato.



LA SCELTA - La Juventus ha scelto Kostic e Kostic ha scelto la Juventus, il resto pare solo una questione di tempo, sottolinea la Rosea. E' considerato un vero affare come rapporto qualità/prezzo, ha esperienza internazionale, forza, è in ascesa e ha un contratto in scadenza nel 2023, che semplifica l'uscita. L’Eintracht le sta provando tutte per farlo rinnovare, ma finora non ci è riuscito e difficilmente ce la farà. La Juve non va oltre i 15 milioni e Kostic è un affare da cogliere al volo, appena sistemate un po' di questioni. Con il suo procuratore Alessandro Lucci i contatti sono continui e costanti, l'accordo di massima sullo stipendio c'è già: triennale da circa 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. E una spalla di Vlahovic è quasi pronta.