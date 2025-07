Kostic può rimanere alla Juventus? Le ultime

Getty Images

Filip Kostic è tornato alla Juventus nelle scorse settimane dopo il prestito di una stagione al. In Turchia non è riuscito a vincere il campionato, con la squadra di Mourinho che è arrivata dietro al Galatasaray. Dopo l'esperienza in Super Lig, l'esterno è tornato in bianconero per il Mondiale per Club, dove però non ha convinto pienamente, giocando poco.La sua situazione, dunque, è leggermente diversa da quella di: il difensore si è mostrato una solida alternativa grazie alla sua affidabilità, perciò il suo futuro potrebbe essere nuovamente a Torino. Per Kostic il discorso è diverso ma non totalmente: come abbiamo anticipato, negli USA non ha brillato particolarmente,

possono essere fattori importanti per la sua permanenza a Torino: la Juventus è al momento in difficoltà sugli esterni, perciò non è escluso che possa decidere di puntare su Kostic anche nella prossima stagione.