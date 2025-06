Kostic può rimanere alla Juventus? Le parole di Tudor spingono verso la conferma

In occasione del, laha ritrovato anche, reduce da una stagione in prestito in Turchia con la maglia del Fenerbahce. L'esterno serbo classe 1991, infatti, è legato alla Juventus da un altro anno di contratto e dopo la chiusura del suo prestito ha fatto rientro a Torino, prima di essere convocato per la spedizione negli Stati Uniti da Igor Tudor.Il tecnico croato, infatti, l'ha voluto con sé per affrontare l'avventura al primissimo Mondiale per Club a 32 squadre. Nelle prime due uscite contro Al-Ain e Wydad Casablanca, tuttavia, l'ex Eintracht non è mai sceso in campo, con Tudor che sulla corsia di sinistra ha sempre preferito schierare Andrea Cambiaso.

Le parole di Tudor su Kostic

Nonostante ciò, però, Igor Tudor ha speso parole importanti per l'esterno mancino che rimane legato alla Juventus fino al 30 giugno 2026. Il suo futuro rimane un rebus ancora tutto da risolvere, ma le recenti dichiarazioni dell'allenatore juventino potrebbero spostare l'inerzia delle operazioni."Per me è una bella sorpresa. Non l’avevo ancora allenato, è un ragazzo che può fare bene nel calcio che mi piace. È sempre a disposizione, professionale, ha bella gamba e buona tecnica. Si applica e conosce già bene il gruppo. Mi piace", ha dichiarato il tecnico juventino nella proverbiale conferenza stampa della vigilia