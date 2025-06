Kostic può rimanere alla Juve dopo il Mondiale per Club? Lo scenario

Getty Images

Filip Kostic è uno dei giocatori rientrati dal prestito della scorsa stagione. L'esterno serbo ha concluso la sua stagione con la maglia del Fenerbahce, senza riuscire a vincere il campionato. Nelle scorse settimane è tornato alla Continassa per allenarsi con il gruppo e per la prima volta sotto la guida di Igor Tudor, e adesso si trova negli Stati Uniti per prendere parte al Mondiale per Club con la Juventus.La domanda, dunque, può sporgere spontanea: Kostic rimarrà in bianconero anche dopo la competizione negli USA? Ci sono naturalmente scenari differenti e con il mercato non va escluso nulla, però ci sono diversi cambiamenti rispetto alla scorsa stagione, quando Giuntoli e Thiago Motta avevano messo in chiaro che il serbo non avrebbe avuto spazio in quel progetto.

Circa un anno dopo, la situazione si è ribaltata del tutto: non ci sono più Giuntoli e Motta, ma Comolli e Tudor. Kostic può mettersi nuovamente in mostra con un nuovo allenatore, e la sua esperienza può senza dubbio essere una risorsa per l'intera squadra.Il sistema di gioco di Tudor, inoltre, è più adatto alla sua posizione rispetto al 4-2-3-1 di Thiago Motta, ma non si tratta solo di questo: sul mercato la Juve si dovrà muovere su diversi fronti, e non è da escludere la permanenza di Kostic, che può essere una soluzione importante per non rimanere con la coperta corta.