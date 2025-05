Kostic può giocare il Mondiale per Club con la Juventus?

Middle East Images/AFP via Getty Images

Kostic può giocare il Mondiale per Club con la Juve?

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Il 14 giugno inizierà il Mondiale per Club negli Stati Uniti; la nuova competizione organizzata dalla FIFA che vede coinvolte 32 squadre tra cui due italiane, ovvero Inter e Juventus. I bianconeri faranno l’esordio il 18 giugno alle 21 a Washington (ora locale) contro l’Al Ain. Ma come funziona per i giocatori che erano in prestito fino al 30 giugno in un'altra squadra come nel caso diKostic ha trascorso la stagione al Fenerbahce con José Mourinho; l'esterno serbo è stato ceduto dalla Juve la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto. Riscatto che non sarà esercitato dal club turco. Kostic tornerà quindi alla base ma potrà giocare già al Mondiale per Club con la maglia bianconera? La risposta è si, le regole infatti prevedono che un giocatore che torna dal prestito possa giocare al Mondiale. Kostic sarà quindi nella rosa bianconera quando la Juve partirà per gli Stati Uniti.