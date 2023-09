Sì, perché in alcuni luoghi la sessione estiva di trattative non è terminata, in uno in particolare: l'Arabia. E nel mirino, sottolinea Tuttosport, a livello di offerte last minute, ci sono soprattutto due giocatori: Paul Pogba e Filip Kostic. Il primo ha un forte appeal per il mondo arabo e la Saudi League lo vorrebbe come testimonial nel mondo, con la Juventus che non farebbe muro in caso di offerta viste le sue condizioni fisiche ancora incerte e quei circa 45 milioni di euro di costo per i prossimi tre anni. Ma una chiamata potrebbe arrivare anche per l'esterno serbo, che entro giovedì potrebbe salutare, essendo ora più indietro nelle gerarchie.E poi? Dal giorno seguente, inizierà un altro mercato per i dirigenti juventini, quello - si legge - che vedrà il direttore tecnico Cristiano Giuntoli e il suo vice Giovanni Manna scatenare gli uomini del team scouting per setacciare il mercato dei giovani talenti in Europa e cercare il colpo ad effetto. Mirino su quei Paesi meno battuti dove si può anticipare la concorrenza e sperare di individuare il campione, magari già nel mercato di gennaio. E i risparmi last minute per Pogba o Kostic potrebbero rappresentare una sorta di ossigeno per il mese di gennaio. Il tutto mentre la Juve potrà valutare sul campo e in azione i suoi nuovi giovani, quelli su cui ha puntato il proprio futuro. Anche se, nel mentre, sarà sempre un po' mercato.