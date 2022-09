Le parole di Vlado, ex allenatore di"Avevo l’abitudine di tenere d’occhio il nostro settore giovanile, quando vidi un ragazzino che era diverso dagli altri. Veloce, mancino e soprattutto serio. Non ho avuto dubbi a lanciarlo da titolare. Juve? Le cose non stanno funzionando granché, ma non certo per colpa di Filip. La Juventus resta uno dei top team in Europa e in un modo o nell’altro si rialzerà. E quando lo farà, statene certi, Kostic sarà uno dei protagonisti. Lo è sempre stato ovunque è andato, quindi non ho dubbi che lo diventerà anche in bianconero".