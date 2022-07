Peter, presidente dell'Eintracht, ha parlato a Sport 1 del futuro di Filip, esterno serbo finito nel mirino di diversi club italiani e in particolare della Juventus: "Non so cosa voglia ottenere alla Juve quando c'è già Di Maria a giocare dalla sua parte. Guarderebbe dalle tribune. Ho la speranza e la ferma sensazione che Filip rimarrà con noi. Può andare in qualsiasi pub di Francoforte senza dover pagare. È molto amato qui".