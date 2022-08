Durante la conferenza stampa, il tecnico dell'Eintracht Francoforte, Glasner, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul futuro di Filip Kostic, ormai promesso alla Juventus.'Penso sia chiaro che è pronto per l’Italia. L'ho sostituito perché così sarà al top della forma contro il Real Madrid in Supercoppa Europea. Filip si è allenato più tardi rispetto al resto della squadra, non è ancora al meglio della condizione'.