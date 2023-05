Il giorno dopo Bologna-Juve, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta la stagione dei bianconeri: ". Se però uno si sofferma sui numeri si accorge che rispetto alla trentaduesima della stagione scorsa, la Juve ha – in meno – 2 punti e 2 gol, uno segnato e l’altro subìto. I fenomeni che dovevano alzare il livello – Pogba, Paredes, Di Maria, Chiesa e Milik – hanno brillato per assenze infinite e di vario genere,e Vlahovic è bloccato dall’ansia. Leggo continuamente che Allegri, gran promoter della Next Gen (Fagioli, Miretti, Soulé, Iling-Junior, Barbieri, Barrenechea) è rimasto indietro, gioca da far schifo e dovrebbe dimettersi. Cazzate a go go. Ma uno che si dimette deve andare per forza a casa?, chiese Diego De Silva