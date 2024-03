Niente maglia da titolare per Filipcon la, scesa in campo nelle scorse ore per un'amichevole pre Europeo contro la Russia. L'esterno dellaè entrato in campo solo al 57', prendendo il posto di Sasa Zdjelar, quando la sua squadra era già sotto di tre reti (4-0 il risultato finale del match giocato a Mosca). Come noto, la Serbia non ha convocato invece Dusan, alle prese con una dorsalgia, che tra l'altro non potrà nemmeno essere a disposizione di Massimiliano Allegri per il prossimo turno a causa della squalifica rimediata dopo l'espulsione contro il Genoa.