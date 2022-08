Nell'ampia intervista rilasciata a DAZN, il neo acquisto della Juve, Filip Kostic, ha parlato anche della decisione di approdare in bianconero.'Ho sempre seguito e apprezzato la Juventus per i tanti campioni che hanno giocato in questo club. Mi piace il DNA vincente, la Juve è il club più grande perché vince e ha sempre vinto'.