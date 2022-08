Filip Kostić è atterrato a Torino pic.twitter.com/REqIHsPSVn — JuventusFC (@juventusfc) August 11, 2022

- Kostic è al JMedical: le immagini dell'arrivo al centro bianconero.Tutti in attesa, poi le prime immagini.è atterrato in Italia. Il giocatore serbo sarà un nuovo calciatore della Juventus, ma solo dopo aver svolto le visite di rito ale aver apposto la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri per i prossimi tre anni, per una cifra totale di 9 milioni di euro, bonus compresi.Anche laha "ufficializzato" l'arrivo di Filip in Italia:Le primepubblicate alla Juventus:Passaggio alla Continassa, poi J-Medical per le visite.Una giornata importante, per Filip e non solo. Allegri ottiene l'esterno richiesto, in grado anche di mutare l'aspetto della sua squadra. Kostic potrebbe essere a disposizione già per la giornata inaugurale di Serie A, fissata lunedì contro il Sassuolo. Tanta curiosità e tanta attesa: sarà ripagata.