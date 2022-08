Apre così Tuttosport, che sottolinea come l’assalto all'esterno sia ripartito dopo il vertice di mercato tra Massimiliano Allegri e Federico Cherubini che ha definito la strategia bianconera nel mese di agosto. Tornato prima scelta della Juventus, con una trattativa che era già partita tra fine maggio e i primi di giugno e ora è decollata. Kostic ha salutato il pubblico dopo l a gara con il Bayern, ha ringraziato alcuni tifosi e Oliver Glasner, tecnico dell’Eintracht, ha spiegato: «Kostic? Sì sì, l’ho sostituito prima così sarà pronto per andare in Italia, la prossima settimana...», un po' di ironia, mista a serietà, quando ha aggiunto: «L’ho sostituito perché così sarà pronto per mercoledì, per il match con il Real Madrid», la Supercoppa Europea contro i campioni d’Europa in carica.- La Juventus ha fretta e vuole chiudere, possibilmente nelle prossime 48 ore, anche prima della gara, che probabilmente lo stesso Kostic non disdegnerebbe di giocare. Contatti continui, ballano circa 5 milioni: la Juve non vuole allontanarsi troppo dai 10 milioni proposti per il cartellino dell’esterno (in scadenza nel 2023), facendo forza sulla volontà del giocatore e sulla progressiva rassegnazione del club tedesco.