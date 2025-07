Kostic in uscita dalla Juventus? Su di lui c'è l'interesse di un club estero

Potrebbe presto essere definito anche il futuro di Filip Kostic. L'esterno serbo, reduce da una stagione in prestito al Fenerbahce, è legato alla Juventus da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno 2026. Il suo legame con la Juve, dunque, durerà ancora per un altro anno a meno che le parti non trovino una soluzione per salutarsi già nel corso della corrente sessione di mercato.Nel frattempo, come riferisce Tuttosport, i riflettori sul classe 1991 sono già puntati: Kostic difficilmente troverà spazio nell'undici di Tudor, nonostante la convocazione al Mondiale per Club e gli elogi del suo allenatore. Lo scenario più concreto, dunque, è che il giocatore faccia le valigie già in estate verso una nuova destinazione.

Ci prova l'Olympiakos?

Sempre secondo quanto riferito da Tuttosport, sarebbe l'Olympiakos il club interessato all'ex Eintracht Francoforte. I greci, dal canto loro, potrebbero addirittura pensare di imbastire una trattativa per un acquisto a titolo definitivo mettendo sul piatto una proposta economica da 4-5 milioni.