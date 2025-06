Kostic: "Tornerò alla Juventus e giocherò il Mondiale per Club"

Getty Images

A due settimane dall'inizio del, la Juventus si prepara per tornare in campo. I bianconeri si alleneranno nella giornata di domani, 2 giugno, per cominciare il percorso verso la competizione negli Stati Uniti. Al Mondiale, però, ci sarà anche la possibilità di ritrovare i giocatori che erano partiti in prestito.Tra questi ci sarà, che dopo un anno al Fenerbahce ha confermato che tornerà in bianconero proprio per la nuova competizione. L'esterno ha infatti parlato nel post partita della gara contro il, spiegando che giocherà il Mondiale con la maglia della

Le parole di Kostic sulla Juventus e sul Mondiale per Club

Di seguito le sue dichiataixoni complete, riprese da Fanatik.com."Sono venuto a Fenerbahçe per il campionato. Mi sento felice di far parte di questa comunità, di questa squadra. Vedere e giocare con i fan del Fenerbahçe mi ha fatto sentire molto bene. Anche io li capisco e anche noi siamo delusi a causa del mancato successo in campionato. Spero che il Fenerbahçe sarà campione l'anno prossimo, se lo merita. Desidero e voglio il meglio per Fenerbahçe"."È una decisione difficile in questo momento. Non posso decidere in questo momento. Tornerò alla Juventus e giocherò il Mondiale per Club tra due settimane. Mi sentivo bene e felice di far parte di questo club. Spero di poter rivedere i fan del Fenerbahçe mentre sono felice".